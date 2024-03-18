Одна из стран Запада провела секретные переговоры с хуситами

NRK: Норвегия провела секретные переговоры с хуситами о ситуации в Красном море

Норвегия провела секретные переговоры с йеменским движением хуситов «Ансар Аллах» по ситуации в Красном море. Об этом сообщает норвежское агентство NRK со ссылкой на ответ МИД Норвегии.

Как сообщили в ведомстве, в течение длительного времени страна поддерживала контакты с хуситами в связи с конфликтом в Красном море и мирными усилиями ООН в Йемене. Также отмечается, что представители МИД Норвегии неоднократно посещали столицу Йемена Сану для контактов с «Ансар Аллах».

Агентство также заявило со ссылкой на ответ МИД, что госсекретарь ведомства Андреас Кравик недавно встретился с хуситами в Омане. Как утверждается, целью переговоров было мирное урегулирование продолжающегося конфликта в Йемене.

Конфликт между хуситами и международно признанным правительством Йемена продолжается с 2015 года. В октябре 2022 года стороны не смогли договориться о продлении шестимесячного перемирия.