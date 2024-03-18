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12:21, 18 марта 2024Мир

Премьер Японии указал на отсутствие перспектив для переговоров с Россией

Кисида заявил об отсутствии перспектив в переговорах с Россией о мирном договоре
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Rodrigo Reyes Marin / Reuters

На данный момент нет перспектив для ведения переговоров с Россией по мирному договору. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, его слова передает ТАСС.

«Отношения Японии и России находятся в таком положении, когда перспективы ведения переговорного процесса, в первую очередь по мирному договору, не видны», — заявил Кисида.

В качестве причины отсутствия переговоров премьер-министр Японии назвал украинский конфликт. При этом Кисида подчеркнул, что Япония продолжит стремиться к «заключению мирного договора и решению территориального вопроса».

18 марта генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси отказался комментировать итоги президентских выборов в России.

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