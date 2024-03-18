Северная Корея запустила баллистические ракеты в честь визита Блинкена

Северная Корея запустила баллистические ракеты во время визита Блинкена в Сеул

Северная Корея произвела запуск баллистических ракет во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Военные Южной Кореи заявили, что несколько ракет малой дальности пролетели около 300 километров после запуска с 7:44 до 8:22 утра из Пхеньяна, столицы Северной Кореи, и приземлились у восточного побережья», — пишет издание.

Как отмечают авторы, это первый подобный инцидент со стороны Северной Кореи за последние два месяца. Запуск произошел во время визита Блинкена, прибывшего по приглашению президента Южной Кореи Юн Сок Еля для участия в саммите по продвижению демократии. Данный формат был создан президентом США Джо Байденом и проводится уже в третий раз.

О запуске Пхеньяном нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря сообщалось ранее 18 марта. Ракеты были запущены с интервалом примерно в 30 минут и, по данным Минобороны Японии, упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.