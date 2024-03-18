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14:03, 18 марта 2024Мир

Стало известно о тайном заседании по поставкам Taurus Украине

t-online: комитет бундестага по обороне провел тайную встречу по ракетам Taurus

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Комитет бундестага Германии по обороне провел тайное заседание по поставкам ракет Taurus Украине. Об этом пишет t-online.

В распоряжении СМИ оказалось письмо председателя комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн спикеру бундестага Бербель Бас о секретном заседании 15 марта. Как сообщается, во встрече приняли участие 105 человек, включая представителей правительства ФРГ и федеральных земель.

«Нет необходимости, чтобы информация выходила за пределы парламента», — заявила Штрак-Циммерманн. Она также попросила Бас санкционировать уголовное преследование за нарушение служебной тайны в случае раскрытия информации.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило о тайном плане главы МИД Германии Анналены Бербок по поставке Украине Taurus в обход красных линий канцлера Олафа Шольца. Один из вариантов заключается в «круговом обмене» с передачей оружия Великобритании.

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      Юрий Леонов
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