Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:36, 18 марта 2024Мир

Столтенберг оценил вероятность вступления Грузии в НАТО

Столтенберг: Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе рабочего визита в Тбилиси заявил, что углубление сотрудничества с Грузией предполагает вступление страны в Североатлантический альянс. Его слова передает «Интерфакс».

«Это сотрудничество продолжается и предполагает реализацию решения Бухарестского саммита, что Грузия станет членом НАТО», — сказал Столтенберг.

По его словам, он обсудил с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе конкретные программы, направленные на сближение, в частности, в сферах управления кризисами, обеспечения кибербезопасности и развития военной инженерии.

Как отметил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, который встречал Столтенберга в аэропорту, страна продолжит тесную координацию и сотрудничество с альянсом, в том числе по проведению реформ в Грузии.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия будет придерживаться прагматичной политики в отношении России. «Что касается задач, они остаются теми же. Вы знаете, какой режим отношений [с Россией]. В рамках этого режима мы, конечно, хотим продолжить нашу прагматичную политику, целью которой является сохранение мира в нашей стране», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

      В Минобороны рассказали об использовании FPV-дронов в зоне СВО

      Ким Чен Ын заявил о новой эпохе в отношениях с Россией

      Меган Маркл заметили в образе за два миллиона рублей

      Песков назвал предсказуемыми оценки США выборов в России

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      В России отреагировали на строительство большой базы НАТО в Европе

      В Молдавии пригрозили ответом России из-за проведения выборов в Приднестровье

      В ВСУ рассказали о потерях на купянском направлении

      Суд отпустил пытавшуюся помешать выборам российскую пенсионерку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше