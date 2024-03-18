Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:05, 18 марта 2024Путешествия

Туристы-грабители устремились в Лос-Анджелес и стали обворовывать богачей

Daily Mail: туристы из Южной Америки устремились в Лос-Анджелес ради грабежа

Фото: Mike Blake / Reuters

Туристы-грабители из стран Южной Америки приезжают в Лос-Анджелес, чтобы обворовывать дома миллионеров. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что в американский город устремились граждане из Чили, Эквадора, Колумбии и Перу. Они оформляют туристическую визу ради совершения преступлений в США. Награбленное в домах богачей имущество туристы вывозят в свои страны.

Полиция Лос-Анджелеса создала специальную оперативную группу для поимки преступников из южноамериканских государств.

Ранее телохранитель и следователь раскрыл пугающую причину не оставлять шторы в номере отеля открытыми из-за возможной слежки. По словам Аарона Бонда, если номер просматривается из окон противоположных корпусов гостиницы, необходимо всегда держать шторы закрытыми.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      «Свобода навигации ограничена». Генсек НАТО признал, что альянс помогает ВСУ атаковать Черноморский флот

      В России рассказали о возможных параметрах санитарной зоны на Украине

      Бывший сотрудник Павла Дурова раскрыл изнанку работы с ним

      Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Сумской области

      Путин встретился с остальными кандидатами в президенты

      Туристы-грабители устремились в Лос-Анджелес и стали обворовывать богачей

      В России рассказали о преимуществах используемого на СВО автомата

      Полицейские нашли схрон с гранатометами в Херсонской области

      Россиянин порвал и съел бюллетень на избирательном участке

      В США заявили о смене курса Вашингтона в отношении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше