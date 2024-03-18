Туристы-грабители устремились в Лос-Анджелес и стали обворовывать богачей

Daily Mail: туристы из Южной Америки устремились в Лос-Анджелес ради грабежа

Туристы-грабители из стран Южной Америки приезжают в Лос-Анджелес, чтобы обворовывать дома миллионеров. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что в американский город устремились граждане из Чили, Эквадора, Колумбии и Перу. Они оформляют туристическую визу ради совершения преступлений в США. Награбленное в домах богачей имущество туристы вывозят в свои страны.

Полиция Лос-Анджелеса создала специальную оперативную группу для поимки преступников из южноамериканских государств.

Ранее телохранитель и следователь раскрыл пугающую причину не оставлять шторы в номере отеля открытыми из-за возможной слежки. По словам Аарона Бонда, если номер просматривается из окон противоположных корпусов гостиницы, необходимо всегда держать шторы закрытыми.