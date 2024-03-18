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17:03, 18 марта 2024Путешествия

У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель в небе

У летевшего из Марокко в Бельгию самолета Air Arabia отказал двигатель в небе

Фото: Ross Parmly / Unsplash

У самолета бюджетной авиакомпании Air Arabia с пассажирами на борту отказал двигатель в небе. Об этом пишет портал AeroInside.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Ужды (Марокко) в Брюссель (Бельгия), в субботу, 16 марта. Во время выполнения рейса командир воздушного судна сообщил об отказе одного из двух двигателей лайнера.

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По данным источника, экипажу пришлось пойти на вынужденную посадку в аэропорту Касабланки. В результате самолет благополучно приземлился в марокканской авиагавани. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в марте самолет российской авиакомпании подал сигнал срочности в небе из-за минимального остатка топлива. Лайнер совершал рейс из Красноярска в Санкт-Петербург.

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      Фариза Бацазова
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