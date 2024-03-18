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12:20, 18 марта 2024Бывший СССР

В Литве усомнились в способности ЕС отправить войска на Украину

Глава МИД Литвы Ландсбергис: ЕС вряд ли сможет отправить войска на Украину
СюжетРоссия и НАТО:
Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) вряд ли способны договориться и отправить войска на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.

«Я не верю, что есть возможность договориться о размещении войск на территории Украины, так как раньше мы не могли прийти к общему мнению и по менее чувствительным вопросам», — сказал он.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква отметил, что в данный момент речь об отправке на Украину иностранных военных не идет.

О возможной отправке иностранных военных на Украину заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Однако поддержки эта инициатива не встретила. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал, что Берлин не отправит свои войска на Украину, так как это может привести к прямому столкновению НАТО и России.

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