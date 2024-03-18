В российском регионе мирный житель погиб из-за атаки дрона

Гладков: житель Белгородской области погиб из-за атаки дрона, двое ранены

Житель поселка Горьковский Белгородской области погиб в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Еще два человека ранены. Мужчина из Горьковского получил проникающие осколочные ранения брюшной полости и ног, его госпитализировали. Женщина получила черепно-мозговую травму в результате обстрела села Головчино, она сама обратилась в центральную районную больницу, позже ее перевезли в Белгород.