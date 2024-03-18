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22:34, 18 марта 2024Россия

В российском регионе мирный житель погиб из-за атаки дрона

Гладков: житель Белгородской области погиб из-за атаки дрона, двое ранены

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / Global Look Press

Житель поселка Горьковский Белгородской области погиб в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Еще два человека ранены. Мужчина из Горьковского получил проникающие осколочные ранения брюшной полости и ног, его госпитализировали. Женщина получила черепно-мозговую травму в результате обстрела села Головчино, она сама обратилась в центральную районную больницу, позже ее перевезли в Белгород.

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