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17:52, 18 марта 2024Спорт

Врач объяснил влияние тюремного рациона на форму футболиста «Спартака»

Врач Резепов: тюремный рацион футболиста «Спартака» Промеса неплохой

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Спортивный врач, ранее работавший в сборной России по хоккею, Александр Резепов объяснил влияние тюремного рациона на форму нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Его слова приводит Metaratings.

Резепов заявил, что рис с курицей, которым кормят футболиста, является неплохим вариантом для поддержания формы. По его мнению, нахождение под стражей скажется на Промесе, как на других спортсменах пребывание в отпуске. «Тут больше проблем в психологическом плане. Закрытое пространство, у людей возникает депрессия», — посчитал врач.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Отмечалось, что задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции футболиста в страну.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом. 29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ, его должны были наказать денежным штрафом.

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      Анастасия Борисова
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