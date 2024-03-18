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13:39, 18 марта 2024Спорт

«Зенит» впервые выиграл Winline Кубок России по баскетболу

Петербургский «Зенит» впервые выиграл Кубок России по баскетболу

Фото: РФБ

Петербургский «Зенит» обыграл «Нижний Новгород» в решающем матче «Финала четырех» Winline Кубка России по баскетболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 17 марта, и завершилась со счетом 64:55 в пользу сине-бело-голубых. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Зенита» Трент Фрэйзер, набравший 18 очков. Он же был признан самым ценным игроком финала.

В матче за третье место екатеринбургский «Уралмаш» встретился с московским МБА. Победу со счетом 82:70 одержал уральский клуб. Самым результативным игроком встречи с 25 очками стал защитник «Уралмаша» Кирилл Писклов.

Фото: РФБ

«Зенит» впервые в истории выиграл Кубок России. Ранее команда дважды доходила до решающих матчей турнира, в которых уступала.

В «Финале четырех» Кубка России второй раз в истории сыграли четыре клуба Единой лиги ВТБ. Впервые такое было в 2014 году, когда в решающую стадию турнира вышли казанский УНИКС, подмосковные «Химки», волгоградский «Красный Октябрь» и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Предварительный этап Кубка России проходил с 11 сентября 2023 года по 17 февраля 2024 года. Его участниками стали 37 команд, восемь из которых представляли Единую лигу ВТБ, 13 — Суперлигу, семь — Высшую лигу, а еще девять были молодежными или любительскими.

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      Алексей Гусев
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