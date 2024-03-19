«Автомобилист» одержал вторую победу над СКА во втором раунде серии плей-офф КХЛ

«Автомобилист» второй раз обыграл СКА во втором раунде серии плей-офф КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде обыграл петербургский СКА во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 19 марта, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Алексей Бывальцев, Стефан Да Коста и Степан Хрипунов. У СКА гол на счету Василия Глотова.

«Автомобилист» одержал вторую победу и теперь ведет в серии со счетом 2:0. Третий матч пройдет 21 марта в Екатеринбурге.

СКА побеждал в Кубке Гагарина дважды — в 2015 и 2017 годах. «Автомобилист» никогда в истории не завоевывал трофей.