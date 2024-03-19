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09:07, 19 марта 2024Мир

Байден задумал новый формат по сдерживанию Китая в Азии

Байден проведет первый трехсторонний саммит с Японией и Филиппинами

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден проведет первый трехсторонний саммит в следующем месяце с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Associated Press (AP).

В свою очередь, она подчеркнула, что новый формат станет возможностью подчеркнуть «растущие экономические отношения между странами, гордую и решительную приверженность общим демократическим ценностям и общее видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Как отмечают авторы материала, три страны имеют целый ряд вопросов на повестке дня. Первым является сдерживание Китая из-за роста числа инцидентов в Южно-Китайском море между кораблями Пекина с Манилы. Кроме того, опасения вызывает фактор Северной Кореи и участившиеся запуски баллистических ракет Пхеньяном.

Также одной из тем в рамках саммита может стать проблема покупки базирующейся в Питтсбурге компании US Steel японской корпорацией Nippon Steel. Байден выступает против данной сделки, призывая сохранить «сильные американские сталелитейные компании, основанные на американских сталелитейщиках», что вносит разногласия в отношениях с Токио.

Ранее стало известно, что США и Япония рассматривают сотрудничество в оборонной сфере, чтобы увеличить количество поставляемых на Украину боеприпасов. Таким образом, Вашингтон хочет избежать возможного дефицита снарядов, вызванных помощью Киеву.

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      Максим Габриелян
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