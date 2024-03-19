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09:09, 19 марта 2024Силовые структуры

Генпрокуратура потребовала вернуть государству 13 участков в Барвихе

РБК: Генпрокуратура потребовала национализировать 13 участков в Барвихе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Генпрокуратура России потребовала изъять в пользу государства 13 земельных участков в поселке Барвиха и деревне Жуковка, которые находились в пользовании санатория «Барвиха». Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст иска, поданного надзорным ведомством в январе 2024 года.

По данным издания, в Одинцовский городской суд Московской области обратился заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев. Согласно тексту иска, надзорное ведомство считает, что указанные участки были незаконно приватизированы в начале 2000-х годов.

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