Генпрокуратура потребовала вернуть государству 13 участков в Барвихе

РБК: Генпрокуратура потребовала национализировать 13 участков в Барвихе

Генпрокуратура России потребовала изъять в пользу государства 13 земельных участков в поселке Барвиха и деревне Жуковка, которые находились в пользовании санатория «Барвиха». Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст иска, поданного надзорным ведомством в январе 2024 года.

По данным издания, в Одинцовский городской суд Московской области обратился заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев. Согласно тексту иска, надзорное ведомство считает, что указанные участки были незаконно приватизированы в начале 2000-х годов.