Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:14, 19 марта 2024Культура

Лепс выиграл суд у подрядчиков своей компании по продаже закусок

Лепс отсудил 18 тысяч рублей у подрядчиков своей компании по продаже закусок

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский исполнитель Григорий Лепс выиграл суд у подрядчиков своей компании по производству закусок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что компания певца «Хлебосольное подворье», которая занимается производством консервов, вяленой воблы и корюшки, подала в суд иск на две организации «АО Кротекс» и АО «Крокус интернэшл», выступающие в роли подрядчиков.

Причиной судебных разбирательств стали нарушения обязательств со стороны подрядчиков по договорам поставок закусок в торговые сети в период с 2021 по 2023 год. Фирма Лепса требовала с организаций 212 тысяч рублей, однако суд постановил взыскать с АО 18 тысяч рублей.

Ранее Лепс намекнул на расставание с 20-летней возлюбленной. Во время разговора с журналистами артист пошутил, что ему слишком дорого обходятся женщины, а также подчеркнул, что сейчас у него перерыв от интимной жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура требует вернуть государству 13 участков в Барвихе. Среди собственников — шесть российских миллиардеров

      Известная телеведущая получила гражданство России

      Пашинян обсудил вопрос мира с Азербайджаном с генсеком НАТО

      Лепс выиграл суд у подрядчиков своей компании по продаже закусок

      Пушилин заявил о продвижении России по всей линии фронта в ДНР

      После массового отравления наркотиками в Астрахани задержали 18 человек

      Сын Стивена Сигала женился на российской модели

      Обвиненный в педофилии тренер найден без признаков жизни в российском СИЗО

      Китай заявил о поддержке равноправных переговоров по Украине

      В России призвали довооружить сверхмалые подлодки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше