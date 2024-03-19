Лепс выиграл суд у подрядчиков своей компании по продаже закусок

Лепс отсудил 18 тысяч рублей у подрядчиков своей компании по продаже закусок

Российский исполнитель Григорий Лепс выиграл суд у подрядчиков своей компании по производству закусок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что компания певца «Хлебосольное подворье», которая занимается производством консервов, вяленой воблы и корюшки, подала в суд иск на две организации «АО Кротекс» и АО «Крокус интернэшл», выступающие в роли подрядчиков.

Причиной судебных разбирательств стали нарушения обязательств со стороны подрядчиков по договорам поставок закусок в торговые сети в период с 2021 по 2023 год. Фирма Лепса требовала с организаций 212 тысяч рублей, однако суд постановил взыскать с АО 18 тысяч рублей.

Ранее Лепс намекнул на расставание с 20-летней возлюбленной. Во время разговора с журналистами артист пошутил, что ему слишком дорого обходятся женщины, а также подчеркнул, что сейчас у него перерыв от интимной жизни.

