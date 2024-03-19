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19:41, 19 марта 2024Культура

Ливанов назвал Пугачеву «пузырем на поверхности воды»

Актер Ливанов заявил, что Пугачева не достойна того, чтобы о ней говорили
Василий Ливанов

Василий Ливанов. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», прокомментировал поведение певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Его слова приводит aif.ru.

По его мнению, исполнительница не достойна того, чтобы о ней говорили после отъезда. «Это все пузыри на поверхности воды – подобные люди. Средствами искусства она не может привлечь к себе внимание, поэтому говорит гадости о Родине», — сказал артист.

Ливанов также назвал верным решение об отмене выступлений Галкина за рубежом. «Правильно, что стали запрещать. Зачем это позволять? Предатель – он все равно предатель, как ни крути. Все равно это видно, в какие бы одежды не ряди свою грязную душу», — добавил он.

Ранее Василий Ливанов назвал ничтожествами артистов Чулпан Хаматову и Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов). Актер заявил, что невозможно «отменить» Родину, своих предков, родителей, которые живут на родной земле, а также сравнил жизнь за рубежом с жизнью цветка без корней.

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