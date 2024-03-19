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02:00, 19 марта 2024Из жизни

Мужчина рассказал о похищении пришельцами и их сексуальных экспериментах с ним

Мужчина из США рассказал о похищении пришельцами
Julius Shields

Julius Shields. Кадр: Soft White Underbelly / YouTube

Житель США заподозрил, что в юности его ради сексуальных экспериментов похищали пришельцы. Об этом пишет Metro.

28-летний Джулиус Шилдс из штата Миссури рассказал, что 17 лет назад произошло его похищение пришельцами. По его словам, они приходили, чтобы забрать его сперму и экспериментировать с ней. При помощи украденного биоматериала они якобы скрещивали людей с инопланетянами. Поэтому мужчина считает, что где-то во вселенной у него могут быть дети-инопланетяне.

Шилдс сообщил, что все началось, когда он увидел световые шары за окном, а затем неизвестное создание постучало щупальцем в окно. Мужчина сильно испугался и с той ночи стал спать в другой комнате. Однако его начали преследовать сны, которые с каждой ночью становились все разнузданнее. В них был пришелец, которого он видел в окне, женщины и другие создания.

«Я просыпался и смотрел на свои трусы, но в них ничего не было, либо они просто были влажными. Никакой спермы не оставалось», — сказал Шилдс, намекая, что сперму могли забирать пришельцы.

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Мужчина позднее начал искать информацию об инопланетянах и теперь считает, что встретился с видом, который называют Серыми. Шилдс объяснил, что это гуманоиды небольшого роста, которые летают на тарелках, но возвращаются на большой космический корабль.

Ранее знаменитый иллюзионист Ури Геллер заявил, что работал на ЦРУ, и обвинил Министерство обороны США во вранье о технологиях инопланетян. Прославившийся сгибанием ложек фокусник утверждает, что лично видел и держал в руках обломки НЛО в некой лаборатории НАСА 50 лет назад.

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      Антонина Черташ
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