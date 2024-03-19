Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:41, 19 марта 2024Наука и техника

Названы последствия истощения противовоздушной обороны ВСУ

MWM: потери средств ПВО ВСУ привели к росту использования российских умных бомб
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Истощение системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) после потери комплексов и сокращения арсеналов ракет привело к росту использования российских бомб с унифицированными модулями планирования и коррекции. Последствия ослабления ПВО назвали в публикации издания Military Watch Magazine (MWM).

«Сообщения с передовой неизменно указывают на то, что российская авиация способна играть растущую роль в поддержке наступательных действий на земле, используя не только крылатые ракеты воздушного базирования, но и высокоточные управляемые бомбы, которые, хотя и способны обеспечить гораздо большую огневую мощь по сравнению с их весом, вынуждают самолеты, сбрасывающие их, подлетают значительно ближе к позициям противника», — пишет издание.

Автор подчеркнул, что увеличение частоты применения российских умных бомб указывает на уменьшение угрозы авиации со стороны украинских средств ПВО.

Материалы по теме:
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024

Отмечается, что уничтожение украинских зенитных ракетных комплексов также сделало позиции ВСУ более уязвимыми. Автор подчеркнул, что заменить потерянные комплексы Patriot чрезвычайно трудно, а С-300 — почти невозможно.

Ранее в марте военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что главная трудность с заменой уничтоженных российскими силами американских комплексов Patriot связана с их доставкой ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что диверсанты собирались устроить террористический рейд по России. Теперь они стали целью ФСБ

      32-летний россиянин заснул и вмерз в бетон

      Пассажиры чудом выжили в попавшем в авиакатастрофу самолете

      Китай призвал к сокращению крупнейших арсеналов для диалога по разоружению

      В США заявили о невозможности замены истощенных сил ПВО на Украине

      Во Франции заявили о готовности армии к самым трудным конфликтам

      Джейк Джилленхол заявил о желании сыграть Бэтмена

      В Госдуме анонсировали тестовую рассылку электронных повесток в весенний призыв

      Раскрыт вероятный исполнитель роли Джеймса Бонда в новом фильме

      Обнаружена новая причина рака желудка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше