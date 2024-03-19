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20:26, 19 марта 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии объяснила слова Макрона об отправке войск на Украину путаницей

Премьер Эстонии Каллас: никто не говорил об отправке войск на Украину

Фото: Chris Emil / Globallookpress.com

Никто из лидеров европейских стран не говорил об отправке войск на Украину во время февральского форума в Париже. Слова президента Франции Эммануэля Макрона были искажены из-за путаницы, объяснила в беседе с порталом ERR.ee премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Возникла некоторая путаница из-за терминов, используемых в английском языке. На самом деле я могу заверить, что никто там на встрече не говорил об отправке сухопутных войск в Украину. И президент Макрон в том числе», — приводятся в публикации слова премьера.

Каллас пояснила, что в ходе форума обсуждалась возможность организовать подготовку украинских солдат на территории самой Украины. По ее словам, речи о военной интервенции не шло.

Ранее Макрон заявил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину. Позднее в этом контексте французский лидер отметил, что не исключать нечто — не означает обязательно сделать этого.

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      Глеб Палехов
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