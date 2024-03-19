Путин и Бжания обсудили отношения между Россией и Абхазией

Путин и Бжания выразили готовность укреплять отношения между Россией и Абхазией

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообщался по телефону с главой Республики Абхазия Асланом Бжанией. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Во время звонка Бжания поздравил президента России с переизбранием на должность главы государства. По его словам, итоги выборов «убедительно продемонстрировали широкую поддержку гражданами» курса, который проводят власти России в социально-экономической и других сферах. Президенты также выразили готовность в дальнейшем продолжать укреплять отношения между возглавляемыми ими странами.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство проведением российских выборов в Абхазии и Южной Осетии. По ее словам, такие действия со стороны Москвы были неприемлемыми и незаконными. Она также назвала проведение выборов в данных регионах грубым нарушением суверенитета Грузии.