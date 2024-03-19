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15:52, 19 марта 2024Среда обитания

Россиянам захотели давать больше денег в ипотеку

Минфин предложил увеличить лимиты по льготным ипотечным программам
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Россиянам захотели давать больше денег в рамках льготной ипотеки. Увеличить финансовые лимиты по госкредитам на жилье предложили в Минфине, пишут «Известия».

Для семейной ипотеки показатель вырастет с 4,64 триллиона до 4,84 триллиона рублей, а для обычной льготной ипотеки на новостройки — с 6,04 триллиона до 6,19 триллиона рублей. Уточняется, что ведомство разработало проект постановления, чтобы увеличить размер объема выдачи кредитов по этим госпрограммам.

«По состоянию на 15 февраля 2024 года кредиторами — участниками льготных ипотечных программ использовано более 90 процентов распределенного лимита средств, при этом ряд кредиторов уже полностью использовал выделенный им лимит средств и приостановил выдачи льготных ипотечных кредитов в рамках льготных ипотечных программ. Следует отметить, что условиями реализации льготных ипотечных программ предусмотрен механизм перераспределения лимита средств между кредиторами», — говорится в пояснительной записке.

Ранее в России предложили запустить новый вид льготной ипотеки. Госкредиты на жилье захотели выдавать учителям. Однако в рабочей группе при Минпросвещения признали, что новая мера поддержки потребует значительных объемов дополнительного финансирования.

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      Нина Ташевская
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