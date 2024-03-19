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05:36, 19 марта 2024Россия

Российские военные уничтожили под Артемовском украинскую «Бабу-Ягу»

Минобороны: российские военные уничтожили под Артемовском украинскую «Бабу-Ягу»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Расчеты зенитной установки ЗУ-23-2 Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил к югу от Артемовска украинский беспилотник класса «Баба-Яга». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что беспилотник приближался к российским передовым позициям в районе населенного пункта Андреевка«, неся на себе смертоносный груз — несколько 82-милиметровых мин».

По данным ведомства, после обнаружения воздушной цели российские военные открыли по ней прицельный огонь из установок и уничтожили ее в воздухе.

Ранее ведомство показало кадры уничтожения вертолета ВСУ, летевшего в направлении села Козинка Белгородской области. Как стало известно, расчеты переносного зенитного ракетного комплекса «Верба», прикрывавшие границу, сбили борт в районе населенного пункта Лукашовка в Сумской области.

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      Марина Совина
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