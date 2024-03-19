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16:59, 19 марта 2024Спорт

Врач назвал ухудшающие сон тренировки

Фото: Unsplash

Пульмонолог и сомнолог Дмитрий Дуйкин назвал ухудшающие сон тренировки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Поздние тренировки могут помешать гормону мелатонину выполнять свои функции — замедлять сердцебиение, снижать частоту дыхания и температуру тела. Поэтому эксперты не рекомендуют выполнять высокоинтенсивные тренировки, связанные с выработкой тепла.

«Уменьшение интервала между тренировкой и отходом ко сну может ухудшить процесс засыпания и сделать сон более поверхностным и беспокойным», — объяснил Дуйкин. Врач рассказал, что умеренная нагрузка (плавание или растяжка) должна заканчиваться за два часа до сна, активные виды спорта и виды спорта, требующие концентрации внимания (скалолазание, бокс, карате), — минимум за четыре часа.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова назвала упражнение для снижения давления. Она посоветовала обниматься с близкими.

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