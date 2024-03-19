ВСУ обстреляли жилой дом в Лисичанске

Mash: ВСУ обстреляли многоквартирный жилой дом в Лисичанске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой многоквартирный дом в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

В результате удара повреждены три верхних этажа здания. Под завалами могут находиться люди.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что от украинского обстрела в Белгородском районе региона пострадали три человека — подросток и две женщины.

Утром 19 марта Украина атаковала Белгород и Белгородскую область. В сети появились кадры с последствиями обстрела. На них видны поврежденные машины и частный дом с разрушенной крышей.

