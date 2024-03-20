«Авангард» сократил отставание от «Локомотива» в серии плей-офф КХЛ

«Авангард» победил «Локомотив» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

Ярославский «Локомотив» проиграл омскому «Авангарду» во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча прошла в Ярославле и завершилась победой гостей со счетом 2:1 в овертайме. В составе победителей заброшенными шайбами отметились защитник Семен Чистяков и нападающий Рид Буше. У «Локомотива» единственный гол забил форвард Степан Никулин.

Таким образом, «Авангард» сократил отставание в серии — 1-2. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч между командами состоится в Ярославле. Он пройдет 22 марта.

В первом раунде плей-офф «Локомотив» выбил действующего обладателя Кубка Гагарина — московский ЦСКА. «Авангард» оказался сильнее «Лады» из Тольятти.