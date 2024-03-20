Посол РФ в Австралии рассказал об истерике Украины после выхода фильма об СВО

Посол РФ в Австралии Павловский: Украина отреагировала истерикой на фильм об СВО

Киев отреагировал истерикой на фильм австралийской вещательной корпорации ABC о спецоперации (СВО) на Украине, заявил глава российской дипломатической миссии Алексей Павловский. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил посол, журналисты попытались сделать свой подход к освещению конфликта на Украине чуть более сбалансированным, что вызвало бурную реакцию. «Даже робкая попытка приблизиться к сбалансированности вызвала истерическую реакцию со стороны украинского посольства, прибегшего для этого к совсем уж не дипломатическим выражениям», — рассказал он.

ABC показала документальный фильм британского журналиста Шона Лангана Ukraine's War: The Other Side («Украинская война: Другая сторона»). Сразу после его выхода посольство Украины в Австралии назвала его «мусором».