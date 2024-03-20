Обнаружены новые доказательства антропогенного изменения климата

Nature Climate Change: обнаружены доказательства изменения климата

Ученые Океанографического института в Вудс-Хоуле (США) обнаружили новые доказательства того, что изменение климата вызваны антропогенной деятельностью. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Были проанализированы данные из различных систем мониторинга, включая спутниковые записи и измерения океана с борта исследовательских судов и плавучих средств начиная с 1950 года.

Климатологи выявили нарушения в естественной изменчивости температуры поверхности моря (SST). Были обнаружены две отличительные особенности: увеличение амплитуды сезонной изменчивости в средних широтах Северного полушария и отчетливая дипольная картина между 40-й и 55-й широтой.

Эта картина ранее была предсказана климатическими моделями, учитывающими воздействие человека на климат Земли. Увеличение выбросов парниковых газов является основным фактором изменений температуры поверхности моря с меньшим, но отчетливым вкладом выбросов аэрозолей и озона.