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13:58, 20 марта 2024Спорт

Дани Алвеса согласились отпустить из-под стражи под залог

Дани Алвеса согласились отпустить из-под стражи под залог в 1 миллион евро

Фото: Alberto Estevez / Pool / Reuters

Высший суд Каталонии согласился отпустить из-под стражи бразильского футболиста Дани Алвеса, осужденного за изнасилование. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен сможет выйти под залог размером 1 миллион евро. При этом он обязан сдать оба паспорта — испанский и бразильский. Алвесу запрещено покидать территорию страны, он должен являться в суд по мере необходимости.

Бразильца арестовали 20 января 2023 года. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал. Суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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      Алексей Гусев
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