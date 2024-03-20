Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:17, 20 марта 2024Силовые структуры

ФСБ задержала в Москве командира боевой группы ИГИЛ

В Москве ФСБ задержала командира боевой группы ИГИЛ, воевавшего в Сирии

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Москве сотрудники ФСБ задержали 30-летнего россиянина, находящегося в международном розыске за участие в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным силовиков, в 2014 году мужчина выехал из России в Сирию, где прошел подготовку и стал бойцом одной из боевых групп. С 2015 по 2019 год он принимал участие в боевых действиях в различных вооруженных формированиях, а в 2017 году стал амиром — командиром группы на 11-12 человек.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности обвиняемого.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге россиянина оштрафовали на полмиллиона рублей за оправдание терроризма.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      США и Турция договорились о новой системе антироссийских санкций. В чем она заключается?

      Плющенко оценил возможный бойкот Россией Олимпиады в Париже

      Захарова прокомментировала решение ЦЕРН прекратить сотрудничество с Россией

      Польша отработала учения на вымышленной территории у границ России

      Раскрыта неочевидная мешающая сбросить лишний вес причина

      Стало известно число воюющих в ВСУ румынских наемников

      Бывший заключенный угнал тюремный автомобиль сразу после освобождения из тюрьмы

      Названа новая опасная угроза для ВСУ

      Россиянина заочно арестовали по делу о вымогательстве в Telegram

      Российскую АПЛ «Дмитрий Донской» предложили использовать против спутников США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше