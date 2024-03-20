ФСБ задержала в Москве командира боевой группы ИГИЛ

В Москве ФСБ задержала командира боевой группы ИГИЛ, воевавшего в Сирии

В Москве сотрудники ФСБ задержали 30-летнего россиянина, находящегося в международном розыске за участие в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным силовиков, в 2014 году мужчина выехал из России в Сирию, где прошел подготовку и стал бойцом одной из боевых групп. С 2015 по 2019 год он принимал участие в боевых действиях в различных вооруженных формированиях, а в 2017 году стал амиром — командиром группы на 11-12 человек.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности обвиняемого.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге россиянина оштрафовали на полмиллиона рублей за оправдание терроризма.

