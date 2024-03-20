Генпрокуратура ФРГ начала расследование перехвата разговора немецких офицеров

WDR: генпрокуратура Германии расследует перехват разговора немецких офицеров

Генеральная прокуратура Германии начала расследование перехвата разговора немецких офицеров. Об этом сообщает телеканал WDR со ссылкой на свои источники.

Дело расследует генеральный прокурор ФРГ. Как отмечают источники, генпрокуратура завела дело против неизвестных лиц по подозрению в «тайной агентурной деятельности».

В ведомстве считают, что к перехвату разговора причастны российские спецслужбы.

Ранее генпрокуратура Германии обвинила офицера бундесвера в шпионаже в пользу России. В августе 2023 года власти задержали военнослужащего Томаса Х., который, как утверждается, «неоднократно» обращался в российские консульства и посольство с предложением сотрудничать.