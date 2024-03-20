Госдума ужесточила ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов

Государственная Дума ужесточила ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости. О принятии соответствующего закона в окончательном чтении сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.

За нарушение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, закон вводит штрафы: для физических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 100 тысяч рублей, для компаний — от 300 тысяч до миллиона рублей.

Помимо этого, законопроект ужесточает ответственность для микрофинансовых организаций. Для них штраф за нарушения составит от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей, в то же время для их сотрудников — от 40 до 100 тысяч рублей.

Ранее в России предложили ужесточить ответственность за утечку персональных данных пользователей. Согласно проекту, внесенному в Госдуму, штраф за утечку будет достигать трех процентов от общей выручки компании.

Тем временем Роскомнадзор назвал число выявленных с начала 2024 года утечек персональных данных российских пользователей. Так, к середине февраля текущего года ведомство уже обнаружило 19 фактов подобных утечек. При этом в сеть попали более 510 миллионов записей.