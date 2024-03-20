Создан препарат против скрытого ВИЧ

Cell Chemical Biology: создан препарат против скрытой ВИЧ-инфекции

Ученые Медицинской школы Университета Питтсбурга создали препараты, которые могут предотвратить избегание ВИЧ обнаружения иммунной системой. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Chemical Biology.

Новая научная работа открывает возможный способ устранения вирусного резервуара, который невозможно устранить с помощью существующих антиретровирусных препаратов. Этот скрытый резервуар, находящийся внутри инфицированных клеток, не позволяет людям полностью излечиться от ВИЧ, даже если их вирусная нагрузка ниже предела, определяемого стандартными тестами.

Показано, что вирусный белок Nef помогает ВИЧ избегать обнаружения, блокируя или «скрывая» признаки вируса на поверхности зараженных клеток. При этом Nef является сложной мишенью для потенциальных препаратов, поскольку он не имеет определенного сайта связывания.

Исследователи провели поиск соединений, которые не блокируют определенные функции Nef, а способствуют его полному разрушению. Это бы привело к тому, что антигены ВИЧ на поверхности клеток вновь стали бы узнаваемыми для иммунной системы.

Были идентифицированы небольшие молекулы, которые связываются с белком Nef. Затем ученые соединили их со второй молекулой, которая маркирует белок Nef для последующего разрушения в ходе протеолиза. Полученные химерные соединения были названы PROTAC.