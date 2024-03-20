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13:27, 20 марта 2024Ценности

Ким Кардашьян поставила роскошную сумку на грязный пол и была обругана в сети

Фото: Sean M. Haffey / Getty Images

Американская телезвезда Ким Кардашьян поставила роскошную сумку на грязный пол и была обругана в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

43-летняя бизнесвумен вместе со своим восьмилетним сыном Сэйнтом посетила баскетбольный матч, который прошел в Лос-Анджелесе. Знаменитость предстала перед камерами в белой футболке, кожаных черных брюках и остроносых сапогах. При этом на размещенных кадрах видно, что на полу стоит темно-серая сумка люксового бренда Hermès Birkin, стоимость которой составляет 100 тысяч долларов (9,2 миллиона рублей). Также можно заметить, что вокруг изделия разбросан попкорн.

Многим читателям портала не понравилось, что Кардашьян неаккуратно обращается с таким дорогим предметом гардероба. «Сумка на полу — деньги на ветер», «Ставить сумку на пол — это плохо. Леди так не делают», «Я не ее фанат, но действительно глупо так делать», «Наверное, она выкинула ее в мусорное ведро после этого», «Эта сумка стоит столько же, сколько моя квартира. Безумие», — возмущались они.

В феврале пользователи сети обругали Ким Кардашьян за продажу поношенной сумки. Юзеры обратили внимание на объявление, которое было размещено на семейном сайте интернет-магазина Kardashian Kloset. Оказалось, что телезвезда захотела продать редкую сумку Hermès Birkin серого цвета из кожи аллигатора. При этом она указала, что планирует получить за изделие 70 тысяч долларов (около 6,4 миллиона рублей).

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      Мария Винар
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