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16:35, 20 марта 2024Наука и техника

Показана уязвимость раковых клеток легких

Nature Communications: выявлена уязвимость раковых клеток

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Ученые Центрального лазерного комплекса (CLF) Великобритании впервые показали, что белок, который стимулирует развитие рака легких, может быть уязвимым для эффективных методов лечения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи изучили структуру рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) — белка, который находится на поверхности клеток и получает молекулярные сигналы, способствующие росту и делению. При некоторых типах рака мутировавший EGFR стимулирует неконтролируемый рост клеток, приводящий к появлению опухолей. Хотя существует терапия, блокирующая белок, со временем в нем накапливаются мутации, делающие устойчивые к лечению раковые клетки.

Ученым удалось выявить в мутантном EGFR участки размером всего два нанометра, которые играют важную роль в устойчивости раковых клеток к лекарствам. Они также проследили, как эти участки взаимодействуют с терапевтическими препаратами.

По словам авторов, они надеются, что открытые участки могут стать потенциальными мишенями для новых методов лечения рака, которые преодолеют устойчивость, приобретенную из-за мутаций EGFR.

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      Александр Еникеев
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