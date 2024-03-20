Матвиенко распорядилась обратиться в ООН из-за вмешательства в выборы в России

Спикер СФ распорядилась обратиться в ООН из-за вмешательства Запада в выборы

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко распорядилась подготовить обращение в Организацию Объединенных Наций (ООН) из-за вмешательства Запада в выборы в России, передает ТАСС.

По ее мнению, важно показать всему миру, как пытались вмешиваться во внутренние дела России. Матвиенко отметила, что общество не повелось на провокации.

«Нельзя умалчивать, нельзя не реагировать. Надо, чтобы и в мире знали, как на словах призывают к демократии, а ведут себя абсолютно некорректно», — разъяснила она.

Матвиенко также попросила сенаторов опубликовать на официальном сайте доклад комиссии, его открытую часть, чтобы «все могли ознакомиться с грубейшими нарушениями, фактами вмешательства в избирательную кампанию России».

18 марта председатель Совфеда заявила, что выборы в России прошли открыто, демократично и прозрачно.