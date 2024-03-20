Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:50, 20 марта 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности уничтожения четвертого танка Abrams

Минобороны: ВС России уничтожили четвертый танк Abrams с помощью FPV-дрона

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили четвертый американский танк Abrams с помощью FPV-дрона. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

По их данным, сражение произошло на авдеевском направлении.

«В населенном пункте Бердычи разведчики обнаружили передвижение гусеничной техники противника и, выследив цель, нанесли удар, обездвижив боевую машину», — пояснили в оборонном ведомстве.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Второй удар, произведенный FPV-дроном, уничтожил американский танк. Помимо того, добавили в министерстве, российские разведчики добрались до подбитой техники и смогли ее осмотреть, а также извлечь оттуда необходимые образцы.

О поражении еще трех Abrams Минобороны сообщало 27 февраля, а также 4 и 6 марта. Эти боевые машины, как и четвертый танк, были уничтожены на авдеевском направлении. 11 марта оборонное ведомство сообщило об уничтожении четвертой боевой машины.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      США и Турция договорились о новой системе антироссийских санкций. В чем она заключается?

      В России оценили последствия появления на Украине новейших ракет из США

      ФСБ предостерегла связавшегося с СБУ россиянина от госизмены

      В Подмосковье школьник воткнул нож в живот одноклассника

      Предсказана судьба имущества блогерши Лерчек после развода

      Минобороны раскрыло подробности уничтожения четвертого танка Abrams

      Совфед одобрил законы об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО

      В Конгрессе США озвучили сроки рассмотрения пакета помощи Украине

      Семья звезды «Слова пацана» отреагировала на его дебош в ресторане

      Путин высказался о результатах президентских выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше