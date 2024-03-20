На Украине назвали условие для производства двух миллионов дронов в год

Глава Минцифры Украины Федоров заявил о возможности выпускать 2 млн дронов в год

Украина могла бы производить два миллиона дронов в год. Условия для этого назвал глава Минцифры Украины Михаил Федоров в интервью The Guardian.

По его словам, Украина имела бы возможность нарастить темпы производства беспилотников в два раза по сравнению с нынешними при дополнительной финансовой поддержке Запада. Он уточнил, что на данный момент Киев заключает контракты на меньшую сумму из-за нехватки средств.

Федоров также рассказал, что сейчас на Украине дроны выпускают более 200 компаний. Министр добавил, что более 90 процентов беспилотников производится внутри страны, при этом комплектующие для них «всегда придется поставлять из-за границы».

Ранее стало известно, что Украина надеется перекрыть нехватку снарядов массовым производством дронов. Об этом сообщило агентство «Франс Пресс», отметив значительные недостатки беспилотников перед артиллерией.