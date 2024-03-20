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15:43, 20 марта 2024Мир

Нетаньяху рассказал о борьбе Израиля с «варварами»

Премьер Нетаньяху: Израиль борется с варварством и тьмой в секторе Газа

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время саммита в Сеуле заявил, что Израиль борется с «варварством и тьмой» в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Я знаю, что все в мире хотят увидеть победу умеренности и прогресса над варварством и тьмой. И это битва, которую мы абсолютно настроены выиграть», — отметил израильский премьер.

Он также подчеркнул, что «цивилизация» на Ближнем Востоке находится под угрозой из-за присутствующих там «сил варваров». По его словам, Израиль способствует миру во всем ближневосточном регионе с помощью демилитаризации Газы.

Ранее Нетаньяху рассказал, что у Израиля с Соединенными Штатами совпадает видение основных целей проведения операции в секторе Газа, однако пути их достижения стороны видят по-разному. Израильский премьер назвал противостояние с ХАМАС «борьбой цивилизации с варварством».

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      Лина Пивоварова
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