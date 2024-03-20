Новая жена Канье Уэста повторила откровенный образ Ким Кардашьян
Новая жена американского рэпера Канье Уэста повторила откровенный образ телезвезды Ким Кардашьян. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.
Папарацци запечатлели дизайнера Бьянку Цензори и ее супруга в Лос-Анджелесе. На размещенных фото девушка предстала в серебристом бикини и микроюбке, из-под которой виднелись плавки. Кроме того, на ней были открытые прозрачные туфли.
Известно, что бывшая супруга артиста любит носить подобные купальники. Летом 2022 года в ассортименте бренда предпринимательницы Skims появилась коллекция серебристых бикини.
В январе пользователи сети сравнили новую жену Канье Уэста Бьянку Цензори с Ким Кардашьян. Тогда рэпер поделился с подписчиками видео, на котором запечатлел свою возлюбленную за рулем автомобиля. На размещенных кадрах она была одета в черный латексный наряд с балаклавой.