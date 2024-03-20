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11:15, 20 марта 2024Ценности

Новая жена Канье Уэста повторила откровенный образ Ким Кардашьян

Фото: Blackbelts / Backgrid USA / Legion-Media

Новая жена американского рэпера Канье Уэста повторила откровенный образ телезвезды Ким Кардашьян. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели дизайнера Бьянку Цензори и ее супруга в Лос-Анджелесе. На размещенных фото девушка предстала в серебристом бикини и микроюбке, из-под которой виднелись плавки. Кроме того, на ней были открытые прозрачные туфли.

Известно, что бывшая супруга артиста любит носить подобные купальники. Летом 2022 года в ассортименте бренда предпринимательницы Skims появилась коллекция серебристых бикини.

В январе пользователи сети сравнили новую жену Канье Уэста Бьянку Цензори с Ким Кардашьян. Тогда рэпер поделился с подписчиками видео, на котором запечатлел свою возлюбленную за рулем автомобиля. На размещенных кадрах она была одета в черный латексный наряд с балаклавой.

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      Мария Винар
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