Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:02, 20 марта 2024Наука и техника

Полковник оценил перспективы появления европейского «Железного купола»

Полковник Кошкин допустил появление европейского «Железного купола»

Фото: Chen Junqing / Globallookpress.com

В Европе может появиться «Железный купол-2», поскольку эта система показала высокую эффективность в Израиле и заинтересовала другие страны, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он добавил, что военно-промышленные комплексы (ВПК) стран Евросоюза смогут реализовать и более совершенные варианты.

«"Железный купол" оказался весьма надежной системой, лучшей в мире по тактико-техническим характеристикам и не такой дорогостоящей, — сказал Кошкин. — В этой ситуации естественно появление запросов на аналогичные системы защиты в других странах, в частности, в Европе. Думаю, ВПК этих государств способны создать "Железный купол-2"».

Он не исключил, что вариант стран Евросоюза может получиться даже более совершенным, поскольку «Железный купол» находится в режиме постоянной модернизации, есть запрос на повышение защитных характеристик.

«Возможно, над этой системой уже работают. Пока ее нет, но как появится, будем активно изучать ее характеристики», — заключил полковник.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что страны ЕС должны создать аналог израильской системы ПВО «Железный купол». По его мнению, ЕС должен развить предложенную Германией инициативу «Европейский небесный щит» и создать систему ПВО малого радиуса.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      США и Турция договорились о новой системе антироссийских санкций. В чем она заключается?

      Плющенко оценил возможный бойкот Россией Олимпиады в Париже

      Захарова прокомментировала решение ЦЕРН прекратить сотрудничество с Россией

      Польша отработала учения на вымышленной территории у границ России

      Раскрыта неочевидная мешающая сбросить лишний вес причина

      Стало известно число воюющих в ВСУ румынских наемников

      Бывший заключенный угнал тюремный автомобиль сразу после освобождения из тюрьмы

      Названа новая опасная угроза для ВСУ

      Россиянина заочно арестовали по делу о вымогательстве в Telegram

      Российскую АПЛ «Дмитрий Донской» предложили использовать против спутников США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше