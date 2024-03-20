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10:56, 20 марта 2024Россия

Окровавленного мужчину заметили в коридоре российского ЗАГСа

Ngs.ru: в Новосибирске окровавленного мужчину заметили в коридоре ЗАГСа

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новосибирске окровавленного мужчину заметили в коридоре ЗАГСа в Советском районе. Об этом сообщил портал Ngs.ru.

Как выяснило российское издание, одна из очевидиц пояснила, что ее напугал незнакомец с раной в груди и без верхней одежды. «Была рана на груди и сбоку. Что с ним произошло и почему он пришел в ЗАГС — не знаю», — пояснила горожанка.

Сотрудница новосибирского учреждения подтвердила случившееся.

В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области порталу рассказали, что в полицию поступило заявление о конфликте двух граждан: один из них нанес травмы другому. Пострадавший был госпитализирован. На место выезжали сотрудники правоохранительных органов, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пассажирка поезда до Перми обвинила попутчика в насилии из-за крови на белье.

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      Анна Щербакова
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