Окровавленного мужчину заметили в коридоре российского ЗАГСа

Ngs.ru: в Новосибирске окровавленного мужчину заметили в коридоре ЗАГСа

В Новосибирске окровавленного мужчину заметили в коридоре ЗАГСа в Советском районе. Об этом сообщил портал Ngs.ru.

Как выяснило российское издание, одна из очевидиц пояснила, что ее напугал незнакомец с раной в груди и без верхней одежды. «Была рана на груди и сбоку. Что с ним произошло и почему он пришел в ЗАГС — не знаю», — пояснила горожанка.

Сотрудница новосибирского учреждения подтвердила случившееся.

В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области порталу рассказали, что в полицию поступило заявление о конфликте двух граждан: один из них нанес травмы другому. Пострадавший был госпитализирован. На место выезжали сотрудники правоохранительных органов, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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