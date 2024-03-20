Организаторы концерта заявили о нарушении Кологривым актерской этики

Организаторы концерта «Жванецкий»: Кологривый нарушил профессиональную этику

Имя российского актера и звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого, который ранее устроил дебош в ресторане Новосибирска, исчезло из афиши гала-концерта «Жванецкий» из-за нарушения артистом профессиональной этики. Об этом заявил креативный продюсер мероприятия Евгений Гришковец в беседе с изданием «Подъем».

По его словам, актера отменили еще за три недели до инцидента в Новосибирске. «Я отменил его участие сразу же после его интервью, где он сказал, кто такой Смоктуновский и кто такой Александр Абдулов. После этого я потребовал, чтобы его не было в проекте. Он тогда уже своими высказываниями настроил против себя. В концерте "Жванецкий" участвует большое количество артистов, и многие сказали, что не хотели бы быть с ним на одной сцене», — сказал Гришковец.

Говоря о пьяном дебоше, который устроил актер, продюсер отметил, что «не зря настоял» на том, чтобы отстранить Кологривого от участия в концерте.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый отказался от участия в гала-концерте «Жванецкий».

Накануне стало известно, что в ночь на 19 марта в ресторане Новосибирска актер нападал на сотрудников и приставал к женской половине коллектива.