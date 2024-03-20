В Тихом океане обнаружили неизвестные скопления пластика

Environmental Science & Technology: обнаружены новые мусорные пятна в океане

Ученые Ассоциации исследовательских центров имени Гельмгольца в Германии обнаружили новые крупные скопления пластика в Мировом океане, находящиеся за пределами известных мусорных пятен. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

В ходе пятинедельной экспедиции на исследовательском судне в 2019 году ученые взяли пробы поверхностных вод в северной части Тихого океана между Ванкувером (Канада) и Сингапуром. Были выбраны участки отбора проб вдоль круизного маршрута на основе модели прогнозирования Гавайского университета. Эта модель рассчитывает, сколько пластика может присутствовать в определенном морском районе.

Было подтверждено, что чем дольше пластик подвергается воздействию солнца, ветра, волн и морской воды, тем сильнее он разлагается с образованием микропластика. Более крупные пластиковые предметы и частицы встречаются в основном там, где мусор попадает в море. Чем дальше транспортируются частицы, тем мельче они должны быть. Такие частицы трудно выловить с помощью сетей.

Однако специалисты выявили большое скопление пластиковых отходов и микропластика в отдаленном морском регионе. Это количество аналогично тому, что содержится в одном из крупнейших мусорных пятен, и противоречит прогностической модели. Результат демонстрирует, что микропластик распространен в океанах гораздо шире, чем предполагалось ранее.