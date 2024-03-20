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13:53, 20 марта 2024Мир

Польша назвала присутствие западных военных на Украине секретом Полишинеля

Глава МИД Польши Сикорский: западные военные на Украине — это секрет Полишинеля

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Присутствие военнослужащих из стран Запада на Украине является секретом Полишинеля. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его слова передает ТАСС.

«Как сказал канцлер [Германии Олаф Шольц], на Украине уже есть некоторые подразделения из крупных стран [Запада]. В польском языке есть понятие "Tajemenica Polizynela" (секрет Полишинеля — прим. «Ленты.ру»), оно описывает тайну, которая каждому известна», — сообщил глава МИД.

Ранее о наличии западных военных на Украине сообщил президент России Владимир Путин, добавив, что их присутствие не меняет ситуации на поле боя. Российский лидер также заявил, что в случае ввода войск на территорию Украины Польша может не покинуть ее из-за своих территориальных претензий.

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      Елизавета Мытарева
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