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17:07, 20 марта 2024Экономика

Поставки углеводородов из России в Индию достигли рекорда

Посол РФ Алипов: поставки российских углеводородов в Индию достигли рекорда

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В 2023 году поставки углеводородов из России в Индию выросли до рекордных объемов. Об этом рассказал посол РФ в республике Денис Алипов, его слова приводит РИА Новости.

При этом общий объем товарооборота за прошлый год увеличился в десятки раз и достиг 65 миллиардов долларов. Посол отметил, что этот показатель стал максимальным как по сравнению с предыдущим годом, так и в абсолютном выражении.

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Алипов заявил, что экономическое сотрудничество России и Индии имеет хорошие перспективы, и именно нефтегазовый сектор является его главным драйвером.

Ранее стало известно, что Индия уже два месяца не приобретает сырье премиального сорта ВСТО, который отгружается из порта Козьмино. По итогам 2023 года республика стала одним из крупнейших закупщиков этой марки российского сырья. Среднесуточные поставки в прошлом году составляли около 95 тысяч баррелей, хотя во второй половине 2022-го находились на уровне 60 тысяч баррелей.

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