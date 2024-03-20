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19:31, 20 марта 2024Мир

Предстоящий саммит ЕС описали тремя словами

Фицо: на саммите ЕС вместо мира будет обсуждаться продолжение конфликта

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на предстоящем саммите Евросоюза (ЕС) 21-22 марта вместо мирного урегулирования будет обсуждаться продолжение военного конфликта. Слова политика передает ТАСС.

«Завтра у нас переговоры в Брюсселе, а об Украине мы, конечно, будем говорить несколько часов, но там ни разу не будет произнесено слово "мир", будет лишь "война", "оружие", "патроны". Где будем через три года? Там же, где и сейчас», — заявил Фицо.

Ранее премьер Словакии описал свои ожидания от саммита. По словам Фицо, речь будет идти об Украине, ее членстве в ЕС и НАТО. Он выступил за прекращение военного конфликта и подчеркнул, что не поддержит присоединение Киева к Североатлантическому альянсу.

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      Елизавета Мытарева
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