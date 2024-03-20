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14:03, 20 марта 2024Путешествия

Раскрыты десять мест для романтических поездок по России

Tutu: романтические путешествия можно устроить в Самаре, Когалыме и Пятигорске

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Россияне могут устроить романтические путешествия в Самаре, Пятигорске, Когалыме и других городах страны. Десять мест для поездок вдвоем раскрыли эксперты сервиса Tutu, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Некоторые места для влюбленных находятся недалеко от Москвы. Так, в Тульской области туристы могут попробовать десерты из пряников, а в Ясной Поляне — знаменитый анковский пирог, который готовила писателю Льву Толстому его жена Софья.

Весной путешественникам советуют выбираться на природу. Например, над Куршской косой в Калининградской области пролетает множество птиц, за которыми можно понаблюдать на биостанции Зоологического института «Фрингилла». Кроме того, в Приморском крае в это время расцветает рододендрон, который еще называют багульником или приморской сакурой. Во Владивостоке и окрестностях его можно увидеть в Ботаническом саду и на склонах сопок.

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Опытным походникам предлагают сплавиться по Енисею на байдарках, посетить национальный парк «Красноярские Столбы» или Торгашинский хребет в Красноярском крае. А в Когалыме любители приключений могут устроить сафари-дайвинг со скатами в океанариуме «Акватика».

Еще одна возможность стать ближе к природе — поехать на «китовую» экскурсию в Мурманской области. Помимо китов, во время тура есть шанс заметить дельфинов, косаток и кашалотов.

Более спокойный отдых ждет путешественников на виноградниках Краснодарского края. «Отправляйтесь в Абрау-Дюрсо, Гай-Кодзор, винодельческий регион Долина Лефкадия или имение "Сикоры"», — рекомендуют в Tutu. В близлежащий Ставропольский край стоит отправиться ради посещения природных купелей на склоне горы Машук.

Романтичное свидание можно устроить на набережной Самары, откуда открываются красивые закаты. А в Саратове, на Набережной Космонавтов, находится памятник влюбленным.

Ранее путешественникам назвали города-призраки в России. В их число вошли Кадыкчан в Магаданской области и Иультин на Чукотке.

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      Мария Борисова
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