Россиянка могла оказаться под завалами после обстрела ВСУ приграничья

Белгородский глава Гладков: под завалами здания после обстрела ВСУ ищут женщину

После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины приграничья спасатели ищут женщину под завалами социального здания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, под обстрел попал Грайворонский городской округ, и в районе зафиксированы многочисленные серьезные повреждения — два жилых дома оказались наполовину разрушены, а у соцучреждения, под завалами которого ищут местную жительницу полностью разрушен пищеблок.