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17:11, 20 марта 2024Россия

Россиянка могла оказаться под завалами после обстрела ВСУ приграничья

Белгородский глава Гладков: под завалами здания после обстрела ВСУ ищут женщину

Фото: Marko Djurica / Reuters

После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины приграничья спасатели ищут женщину под завалами социального здания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, под обстрел попал Грайворонский городской округ, и в районе зафиксированы многочисленные серьезные повреждения — два жилых дома оказались наполовину разрушены, а у соцучреждения, под завалами которого ищут местную жительницу полностью разрушен пищеблок.

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      Марк Леонов
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