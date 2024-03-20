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09:42, 20 марта 2024Ценности

Российским мужчинам назвали модную замену кроссовкам на весну

Редактор Lamoda Еркович назвала монки модной заменой кроссовкам для мужчин

Фото: Unsplash

Редактор моды Lamoda Яна Еркович назвала российским мужчинам модную замену кроссовкам на весну. Пресс-релиз на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт призвала присмотреться к ботинкам с резиновыми вставками, которые будут особенно актуальны для ранней весны. Кроме того, следует обратить внимание на классические туфли. «Чтобы не перегибать с классикой, отдайте предпочтение цветным моделям. Коричневые, бордовые и оттенки хаки будут очень кстати», — заявила она.

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По словам специалистки, заменой привычным кроссовкам и кедам могут стать монки на массивной подошве. В отличие от классических туфель, монки выглядят более непринужденно, уточнила она. Вдобавок хорошим вариантом станут дезерты с контрастной подошвой.

В заключение Еркович напомнила о высоких ботинках на шнуровке, которые идеально подойдут для прогулок в период межсезонья. «В таких нет страха промокнуть или испачкать джинсы», — напомнила собеседница и добавила, что замшевые челси также остаются актуальными весной 2024 года.

В феврале фэшн-редакторы назвали модную замену джинсам в 2024 году. Речь шла о брюках оттенка металлик, а именно об их серебристом варианте.

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      Карина Черных
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