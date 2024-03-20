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19:02, 20 марта 2024Мир

Стало известно об угрозах Госдепа наблюдателям от США на выборах в России

Шведский наблюдатель на выборах в РФ Саймонс: Госдеп угрожал наблюдателям от США
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Американские наблюдатели на прошедших в России президентских выборах получали угрозы от Госдепартамента США. Об этом сообщил наблюдатель от Швеции профессор Грег Саймонс в беседе с ТАСС.

«Американцам угрожал Госдеп. Им сказали, что будут последствия для американских граждан, которые выполняли здесь эту наблюдательную миссию. Также неясно, какой закон они нарушили, если таковой вообще существует, и почему они должны быть наказаны», — заявил Саймонс.

Он отметил отличную организацию процесса голосования, добавив, что «выборы были профессиональными и упорядоченными», и назвав негативные сообщения западных СМИ о российских выборах «воображаемыми историями».

Шведский наблюдатель сообщил, что попытки стран Запада вмешаться в российские выборы «довольно эффектно» провалились, а также обратился к гражданам России, пожелав светлого будущего «желательно подальше от Запада».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании Москвы оправдываться за отсутствие на выборах наблюдателей из ОБСЕ и ПАСЕ, так как все желающие иностранные наблюдатели явились на выборы и лично наблюдали за процессом.

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      Елизавета Мытарева
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